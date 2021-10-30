Mustafa Denizli: "Taraftarımız bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek"

DENİZLİ (İHA) - Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, oyuncularının sahada gösterdiği iyi mücadeleden dolayı memnun olduğunu söyledi. Denizli, Altay'ın taraftarıyla bütünleşen bir takım olduğunu kaydederek, "Taraftarımız bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek" dedi.

Süper Lig'in 11. hafta maçında Altay, sahasında Sivasspor ile 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadeleyi değerlendirdi.

Denizli, "Bugün beraberlik, hem 15 puan takıntısını atmak için hem de şartlar ne olursa olsun kazanmak için iyi mücadele ettiğimiz için memnun etti. 1 puan zaman zaman memnun eder mi, eder. Alternatifi olmayan oyuncuların sakatlığı nedeniyle önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Altay taraftarıyla bütünleşen bir takım. Sivasspor'u da kutlamak lazım. Bizim de Sivasspor'un da kazanabileceği pozisyonlar vardı maçta. En azından biz üç haftalık mağlubiyet serisine son verdiğimiz için hem de 15 puan barajını geçtiğimiz için mutluyuz. Bu takıma güvenen taraftar, bu güvenin boşa olmadığını önümüzdeki haftalarda daha iyi hissedecek ve takımına daha fazla sahip çıkacak. Milli arada sakat oyuncularımız da takıma dönecek. Bugün görev yapan oyuncularım her şeyi yaptılar, olmadı" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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