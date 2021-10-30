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Altay-Sivasspor maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay-Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Altay'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Altay'la 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır." dedi.

Çalımbay, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, takım olarak İzmir'e galibiyet için geldiklerini, çok güzel bir müsabaka oynandığını söyledi. İki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini kaydeden Çalımbay, "Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda galip gelmek için mücadele ettik. İki takım da galibiyet için tüm oyuncularını kullandı. Berabere bitti. 3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır." dedi.

Çalımbay, gelecek hafta GZT Giresunspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, daha sonra verilecek aranın yorgun ve sakat oyuncular için iyi olacağını sözlerine ekledi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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