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Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Altay-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig'de 11. haftaya 15 puanla 9. sırada giren Altay, son 3 maçından puan çıkaramadı. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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