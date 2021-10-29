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Altay ile Sivasspor ligde ilk kez karşılaşacak

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Altay ile Sivasspor ligde ilk kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay ile ligde ilk kez karşılaşacak.

İZMİR (İHA) - DG Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay ile ligde ilk kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 10 haftada kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 11 puanla 14. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle aldığı 15 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Ligde ilk randevu

Altay ile Sivasspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, bu sezon lige yükselen İzmir ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 533. müsabakasına çıkacak.

İki takım daha önce 2008-2009 sezonunda Hazırlık maçı Lara Kupası'nda karşılaştı. İzmir'de oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

Düdük, Erkan Özdamar'da olacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Bahattin Birinci ile Ata Yıldırım yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Murat Erdoğan görev alacak. - SİVAS

Altay ile Sivasspor ligde ilk kez karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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