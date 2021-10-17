Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz" dedi.

Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni kutlayarak söze başlayan Canel, müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde buldukları ikinci pozisyonu golle sonuçlandırdıklarını söyledi. Canel, "İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz" dedi. - İZMİR

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