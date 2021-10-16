Altay, Fatih Karagümrük maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan ile Martin Rodriguez, antrenmanda yer almadı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-VavaCars Fatih Karagümrük maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri