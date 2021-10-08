Altay'dan 100'ler Kulübü

Süper Lig ekiplerinden Altay, siyah-beyazlı formayı 100'den fazla kez giyen oyuncularını onurlandırmak amacıyla 100'ler Kulübü kuruyor. İlk etapta Süper Lig maçlarında forma giyen oyuncuların dahil edileceği 100'ler Kulübü, araştırmalar derinleştirildikçe tüm ligleri ve kupa maçlarını kapsayacak niteliğe kavuşturulacak. Böylelikle Büyük Altay tarihine damgasını vuran unutulmaz futbolcuların isimleri sonsuza kadar yaşatılırken, oyuncular genç kuşağa da tanıtılacak.

İlk incelemede Altay formasını 100'den fazla giyen 50'ye yakın Altaylı tespit edildi. "Büyük Mustafa" Mustafa Denizli'nin ilk sırada aldığı listede Ayfer Elmastaşoğlu, Bilal Yaşar, Tanzer Sencer, Enver Katip, Zinnur Sarı, Mithat Mıhçı, Zafer Bilgetay, Kazım Yıldız, Necdet Tunca, Yılmaz Canlısoy, Sabahattin Erbuğa, Mustafa Turgat, Mustafa Kaplakaslan, Şeref İncirmen, Ali Rıza Şenol, Miodrag Yesiç, Turgut Uçar, Erol Togay, Aytekin Erhanoğlu, Şeref Onarlıoğlu, Alper Timur ve Ümit Kayıhan gibi isimler yer alıyor.

Milli maç arasında çalışmalarını ara vermeden devam ettiren Altay'da iki doğum günü kutlaması birden yapıldı. 1996 doğumlu İranlı futbolcu Mohammed Naderi ile Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay, yeni yaşlarına Teknik Direktör Mustafa Denizli, idari ve teknik kadronun yanı sıra futbolcuların da katıldığı bir törenle girdi. Oldukça neşeli geçen törende pasta kesildi ve Naderi ile Atalay alkışlandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri