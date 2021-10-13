Altay'da Poko endişesi

Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçına odaklanan Altay'da ön libero Andre Poko'nun milli takımdan yorgun dönecek olması teknik heyeti düşündürüyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Gaziantep FK deplasmanında yedek soyunup, 62'nci dakikada oyuna alınan Gabonlu futbolcunun Karagümrük randevusunda da maça kulübede başlaması bekleniyor. Gabon Milli Takımı formasıyla Angola'ya karşı 8 ve 11 Ekim'de oynanan 2 maçta 90'ar dakikada forma giyen Poko'nun ligde yine ikinci yarıda görev alması bekleniyor. Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edilen ön libero Serge Aka ise Malavi ile oynanan 2 maçta da kadroya alınmadı.

İZMİR KIZ LİSESİ'NDEN DENİZLİ'YE ÖDÜL

Ödül töreni İzmir Kız Lisesi'nde 27 Ekim'de yapılacak.