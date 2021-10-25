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Altay'da Naderi şoku

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Altay'da Naderi şoku

Altay, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İZMİR (İHA) - Altay, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Naderi şoku yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a karşı oynanan maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İranlı sol bek oyuncusu Mohammad Naderi'ye yapılan tetkikler neticesinde MR çekildiğini ve sol üst adelesinde kanamalı yırtık tespit edildiğini açıkladı. İzmir temsilcisi, Naderi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Fildişili santrfor Daouda Bamba'nın ise Cumartesi günü oynanacak D.G. Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

3 futbolcunun durumu milli aradan sonra belli olacak

Sakatlığı devam eden futbolcularla da ilgili açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tedavileri devam eden futbolcularımızdan Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in sağlık durumları Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçları için verilecek aradan sonra sağlık ekibimizin vereceği rapor doğrultusunda netleşecektir." - İZMİR

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