SPOR Altay'da Mustafa Denizli'nin başarı kıstası Avrupa

DENİZLİ (DHA) - Altay'da Mustafa Denizli'nin başarı kıstası Avrupa

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, sezon sonunda kendilerini başarılı sayabilmeleri için Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmaları gerektiğini ifade etti. Kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Mustafa Denizli, "Kamuoyuna göre Altay sezonu düşme potasının üstünde bitirirse başarılı sayılır. Genel görüş, 'Altay yeni çıktı, bütçesi kısıtlı. Transferler yaptı. Takım olma olgusunu ne zaman yakalayabilir?' şeklinde oldu. Süper Lig'de uzun zaman bulunmaması aleyhte faktörlerdi, öyle değerlendirildi. Biz Avrupa kupalarına iştirak edersek o zaman takımımızı başarılı buluruz. Onun dışında başarılı bulmayız" dedi.

En başarılı olduğu sistemin 3-4-3 olduğunu, şu anda takımın bunu oynayacak çizgiye gelmediğini söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Sistemler üzerinde çok fazla takılıp kalmak doğru değil. Dizilişiniz rakiple de ilgili. Güçler dengesinde bozukluk olduğu zaman aleyhinize ise değişime gidebilirsiniz. Biz şu anda güçler dengesinde çok önemli bir fark görmüyoruz. Neticede biz de güçlü bir takımız. Yeni oluştuk, genç bir takımız. Yaklaşık 2.5 aydır çalışıyoruz. Hem transfer politikamızı hem sahada aldığımız sonuçları bir araya getirdiğimiz zaman camiamızın takımıyla iftihar edecek noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bu çizgiyi devam ettireceğiz. Altay kendi içinde koyduğu hedefleri bu sene mutlaka hem camiasına hem İzmir'e yaşatacak" diye konuştu.

RODRIGUEZ TAKIMA DÖNDÜ

Milli maç aralarının takımlara tam takım olarak çalışma imkanı bırakmadığını kaydeden Mustafa Denizli, "Bizde sakatlık problemi olan arkadaşlarımız vardı. Belki istifade etmek için önemli süreçti ama tam istediğimiz çizgiye gelemedik sakatlıklar konusunda. Şu anda Afrika'da milli takımlarında görev yapan iki arkadaşımız var. Rodriguez ilk kez bugün takım çalışmasına katıldı ama tam sağlıklı durumda olduğunu söylemek zor. Pinares de sakatlıktan çıktı, fizik olarak istediğimiz çizgiye gelmedi. Geniş bir kadromuz var neticede. Ligde düşündüğümüz noktanın civarında dolaşıyoruz. Olumsuz geçmeyen bir 8 hafta oldu" şeklinde konuştu.

TÜM VERİLERDE İLK 3'TE YER ALIYORUZ

Son olarak deplasmanda 4-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında düşünceleri dışında bir 90 dakika yaşadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bunlar futbolda zaman zaman yaşanan görüntüler. Tüm haftaların verilerini değerlendirdiğimiz zaman Altay'ın her manada kaleye gitme, şut manasında, rakip yarı sahada topa sahip olma manasında ilk 3'te yer aldığını görüyoruz. Koşma mesafelerini de ilave edersek, bu iyi bir tablo. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ligin her haftası mesafe kat eden takımlara karşı oynayacağımız maçlarla devam edecek. Karagümrük de bunlardan bir tanesi. Karagümrük'le mücadele edecek 11'e her zaman sahibiz" mesajı verdi.

GAZİANTEP'TE KOŞU MESAFESİ DÜŞTÜ

Gaziantep deplasmanında kendilerini rahatsız eden bir konu olduğunu söyleyen teknik patron Mustafa Denizli, "Bir önceki maçta 120 kilometrenin üzerinde mesafe kat eden takımın bir anda 104 kilometreye düşmesi bizi rahatsız etti. Burada ciddi bir fark var. Bunun sebepleri çeşitli olabilir. Değerlendirdik paylaştık takımla. Bunu 8 maç içerisinde bir yol kazası olarak değerlendirebiliriz. Kaybettiğimiz maçlar oldu ama rakiple başa baş mücadele ettiğimiz maçlardı. Burada o görüntüden uzaktık. Kolay gol yedik. Bu çizgiyi yakalamış bir takımın devam eden ligde bu tür gollerle karşılaşmaması lazım" diye konuştu.

LİGİN EN DÜŞÜK BÜTÇELİ TAKIMIYIZ

Takımda sol ayaklı stoper olmasının dezavantajını yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Denizli şöyle konuştu: "Bu kanatlarda sıkıntı yaratır ama ortada o kadar değil. Sol ayaklı stoper olsa daha katkı sağlar. Sol ayaklı istediğimiz yapıda stoperi bulduk, istediğimiz fiyatta bulamadık. Bunun mali karşılığı var. Bu takım şu anda ligin en düşük bütçeli takımı. Bu takımla geride kalan performansı itibarıyla çok iyi işler yaptı diyebiliriz rahatlıkla. Yeter mi? Yetmez. Daha iyisi hep vardır. Altay oynadığı maçlarda bugüne kadar en azından izleyenlere keyif verdi. sıkıcı bir futbol ortaya koymadı. Sadece bizim canımızı sıktı 1-2 maç, onun dışında bizi de çok mutlu etti."

FORMAYI BEN VERMEM, ONLAR ALIR

Geçen sezon 1'inci Lig'de yer alan kadrodan pek çok oyuncunun Süper Lig'de forma şansı bulmasının hatırlatılması üzerine teknik direktör Denizli, "Süper Lig'e takım çıkarken bireysel olarak da onları çıkarmayı amaçladık. Hepsi cevap verdi. İki lig arasında ciddi fark var. Huzur içerisinde onlardan istifade ediyorum. Ben onlara forma vermem, onlar benden formayı alır. Transfer risklidir. 'Bu da transfer edilir mi?' diyebileceğimiz hiçbir futbolcu çıkmadı. Bu açıdan memnunuz. Ligin 4'te 1'i bile bitmedi daha. Bu süreci aynı grafikte devam ettirirsek daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Topa en az sahip olan takımlardan biriyiz, ama rakip kaleye en fazla giden takımız" dedi.

CEBRAİL A MİLLİ TAKIM'I HAK ETTİ

Bir soru üzerine sağ bek Cebrail Karayel'in A Milli Takım'a yakıştırılmasını yorumlayan Denizli, "Ben orada olsaydım gönderirdim. Cebrail onu hak etti ama onu devam ettirmesi lazım. Çok iyi bir grafik yakaladı. Burada başarılı olduğu müddetçe orada ismi tartışılır, konuşulur. Buradaki grafiğini devam ettirmesi lazım. Tahmin ediyorum kadro açıklandığı zaman biraz hayal kırıklığı yaşadı. Onun gibi bazı futbolcular da yaşamış olabilir ama futbol bir mücadele işi. Vazgeçmeyeceksin. Eğer bir hedefin varsa oraya gitmek istiyorsan mutlaka varırsın. Bu sefer olmaz, bir sonra, bir sonra ama mutlaka olur. Eğer aklına koyduysa insanın başaramayacağı bir şey yoktur" diye konuştu.

A MİLLİ TAKIM'IN REAKSİYONU ÜMİT VERİCİ

A Milli Takım'ın dün Letonya'yı 2-1 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçına değinen teknik direktör Mustafa Denizli, "Futbolda düşündüğün hedeflere gitmek için aşılması gereken merhaleler vardır. Dünkü maç onların birincisiydi. Biz kazansak dahi ki inşallah kazanacağız, son oynanacak Hollanda-Norveç maçı bizim açımızdan Hollanda galibiyetiyle bitecek bir maçmış gibi algılanıyor. Orada iki faktör öne çıkıyor. Bir genel averajın durumu. Futbolda sürprizler her zaman mümkündür. Norveç'in Hollanda'dan puan alması sürpriz bir sonuçtur ama her zaman alabilir. Birinci aşamada Norveç'i mağlup etseydik daha güvenli değerlendirme yapardık" dedi.

Ay-yıldızlılarının 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik zaferle ayrılmasının önemli olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, "Her şeye rağmen takımın golden sonra verdiği reaksiyon, kazanma isteği var olan potansiyelin açığa çıkmasına neden oldu. Bu hem sevindirici hem de ümit verici. Dünkü sonuç sadece 2-1'lik galibiyet veya 3 puanın geldiği bir maç değil. Bütün psikolojiyi değiştiren bir maçtır. Karadağ ve Cebelitarık maçlarının çok daha sağlıklı ve rahat geçeceğini söyleyebiliriz. İpler bizim elimizde değil, ne yaparsak yapalım. Ama belki dünkü uzatma sonunda kazandığımız penaltı bu müjdeli haberin başlangıcı olur" diye konuştu.

CEBRAİL KARAYEL: MİLLİ FORMA HER TÜRK SPORCUNUN HAYALİ

Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel milli takım konusunda, "Her Türk sporcunun hayalidir o milli formayı giymek. Bence hiçbir sporcu hiçbir zaman küsmemeli. Bu sefer çağrılmadım. Bir sonraki sefer çağrılmak için elimden geleni yapacağım. Çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Sezon başında Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kendilerine, "Biz yukarıya oynayacağız" dediğini aktaran Cebrail, "Yolumuzdan saptığımızı düşünmüyorum. Gaziantep maçından dolayı milli maç arasına kötü girdik. Ama kendimizi bu hafta affettireceğiz inşallah. Karagümrük karşısında taraftarımızın önünde galip geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Günümüz futbolunu oynayan en iyi takımlardan biriyiz ligde" diyen tecrübeli savunmacı, "Müthiş hızlı bir oyun oynuyoruz. Ben bizi Atletico Madrid'e benzetiyorum. Top bizdeyken oynayan, rakipteyken topun arkasına geçen, alanını koruyan bir takımız. Top bizdeyken bir an önce rakip kaleye gitmeyi çalışıyoruz. Amaç gol atmak. Ne kadar kısa zamanda yaparsak o kadar iyi" şeklinde konuştu.