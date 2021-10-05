Altay'da başlayıp Altay'da bitirdiler

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısında yetişen bir çok oyuncu, Brezilya'da olduğu gibi son yıllarını doğdukları kulüpte geçirerek futbola veda ettiler ve vefanın en güzel örneğini sergilediler. Türkiye'nin en önemli yetiştirici kulüplerinden Altay'daki aile ortamı sayesinde altyapıda yetişip Süper Lig'e transfer olan birçok oyuncu, geri dönüp futbol yaşamlarına siyah-beyazlı formayla veda etti. Vefanın en güzel örneğini sergileyen oyuncular sayesinde Altay, kelimenin tam anlamıyla bir yuva olduğunu gösterirken, oyuncular da armaya olan bağlılıklarını kanıtladılar. Son dönemde bu şekilde altyapıdan yetişen 7 futbolcu, geri dönüp son noktayı Altay'da koydu.

Siyah-beyazlı kulüpte 1990'lı yıllarda Fenerbahçe'ye transfer olan Toprak Kırtoğlu ile başlayıp Altay Dağdelen-Aydın Dağdelen kardeşler ile devam eden vefa davranışı, Ramazan Kurşunlu, Fatih Egedik, Merter Yüce, Murat Uluç ve İbrahim Akın ile devam etti. Bu oyuncuların çoğu transferleriyle kulübe çok önemli bonservis gelirleri kazandırırken, armaya olan sadakatlerini de futbol yaşamlarının son yıllarında bir kez daha gösterdiler.

Son önemin en önemli yıldızlarından İbrahim Akın; Beşiktaş, İstanbul BŞB, Gaziantep ve Sivasspor'da oynayıp son dönemini Altay'da geçirdi. İbrahim Akın, yeşil sahalara Altay'ı şampiyon yaparak veda ederken, armaya olan borcunu da kupayla ödedi. Ramazan Kurşunlu, 7 yaşında geldiği Altay'dan Beşiktaş'a geçerken, İzmir'e 32 yaşında döndü ve kariyerini "Altaylı kaleci Ramazan" olarak noktaladı. Merter Yüce de bir çok Süper Lig ekibinde görev yapıp futbola doğduğu kulüpte vedalaştı. Fatih Egedik, futbola Altay'da başlayıp Altay ile noktalayan bir diğer oyuncu oldu. Denizlispor, Konyaspor, Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen Fatih Egedik, 2011-12 sezonunda Altay armasıyla son kez sahaya çıktı. Murat Uluç da Altay altyapısında başlayan kariyerine futbola başladığı kulübe dönüp, İbrahim Akın'la birlikte siyah-beyazlılarda üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak veda etti.