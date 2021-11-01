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Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde 30 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altaylı futbolcular, bir günlük iznin ardından Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra çift kale maç yaptı.

Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıklarının bulunduğu Altay'da dinlendirilen Karamoko Daouda Bamba ile Cebrail Karayel de antrenmanda yer almadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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