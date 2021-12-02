Spor alışkanlığı kazanmak her birey için önemlidir. Spor alışkanlığı nasıl kazanılır? Spor yapma alışkanlığı nasıl kazanılır? soruları spor yapmak isteyen ancak bunu istikrarlı bir şekilde gerçekleştiremeyen insanlar tarafından sıkça aratılan sorular arasında yer alıyor. Spor yapma sebebiniz en başında kilo vermek dahi olsa uzun vadede daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için vaz geçemeyeceğiniz bir alışkanlık olacak. Spor yaparken salgılanan endorfin hormonuyla mutluluk düzeyiniz artacak ve çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte birkaç küçük tüyo ile hayatımıza sporu dahil etmenin yolları..

SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?

Hedeflerinizde gerçekçi olun

Abartılan bir hafta sonunun pazar akşamında hazırlanan spor ve diyet programları o anın hırsıyla aşırı gelebilir. Hedefleri belirlerken gerçekçi olmalıyız. Bu hedeflere giden yolları da aynı gerçekçilikle oluşturmalıyız. Kendi bünyemize ağır gelen koşullar ve idmanları yapamadığımız da büyük hüsranlar yaşayabiliriz. Kendimizi kötü hissedip daha yeni başladığımız bu yolda pes edebiliriz. Bunları yaşamamak için hedefleri oluştururken gerçeklik payı da bırakmalıyız.

Destekçi bir arkadaşla yola çıkın

Bazı insanlar egzersizi tek başına yapmaktan zevk alır ve motivasyonunu böyle korur. Bazı insanlar da (özellikle yeni başlayanlar) yanında egzersiz yaptığı bir arkadaşı olursa kendi disiplinini daha çabuk kazanır. İlerleyen zamanlarda ertelemek yada kaytarmak isterse arkadaşına karşı sorumlu hissedebilir. Spor işini rutine bindirmek için arkadaşından gelen bir mesaj ya da arama seni tekrar motive edebilir. Arkadaşlar çok iyi hatırlatıcılardır.

Öncelikleri belirleyip haftalık program yapın

Hepimiz güm içerisinde bir çok şey ile ilgilenmek durumunda kalıyoruz. Günün yoğunluğu arasında spor yapmak için zaman ayırmak çok zor değil aslında. Bunun için tek gereken önceliklerin iyi belirlenmesi. İyi yapılan bir analizle ve programla hem herhangi bir aksilik yaşamadan normal hayatınıza devam edebilir hem de sporu bu hayatın rutinleri arasına sokabilirsiniz.

Mobil uygulamalarla eğlenceli hale getirin

Akıllı telefonlara indirilebilecek bir çok spor uygulaması mevcut. Bu uygulamalar kullanılarak yapılan spor daha eğlenceli hale gelebilir. Pandemi sebebiyle kapalı olan spor salonlarının yerine bu uygulamalarda canlı ders veren hocaları takip edebilirsiniz.

Spor sonu kendinize ödül verin

Spor sonu kendinize vereceğiniz ödüller sizi daha spora başlamadan motive eder. Yaşayacağınız hak etmiş olma hissi ve başarmış olmanın mutluluğu o anı daha keyifli kılacaktır.

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