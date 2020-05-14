SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız"Antrenmanlarımı kendi belirlediğim sahalarda yapıyorum""Müsabaka bittikten sonra pozitif vaka görülmesi herkesi tedirgin edecektir""Almanya liginde alınacak önlemler bize örnek olacaktır""VAR odasında sosyal mesafeyi korursak sorun...

SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
14.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:19

Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

"Antrenmanlarımı kendi belirlediğim sahalarda yapıyorum"

"Müsabaka bittikten sonra pozitif vaka görülmesi herkesi tedirgin edecektir"

"Almanya liginde alınacak önlemler bize örnek olacaktır"

"VAR odasında sosyal mesafeyi korursak sorun olacağını sanmıyorum"

"Kalecilerin kullanmış olduğu eldivenler her maç için ayrı olmalı"

"Maçın periyotları içerisinde kıyafet değişikliği yapılması uygulanabilir bir şey"

Ercan ATA- Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)

Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık, "Federasyonumuzun belirlediği önlem paketlerine harfiyen uyacağız. Sahaya çıkana kadar bizler de dahil maskeli olacağız. Biz soyunma odasına girene veya sahaya çıkana kadar koridorda ve soyunma odasında kimse olmayacak. Zaten soyunma odasının, sahanın dezenfekte edilmesi 1 gün önce takım tarafından yapılacaktır. Bu konuda bizim içimiz rahat, gerekli önlemleri aldıkça bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, liglerin başlamasıyla alınacak önlemleri, koronavirüs sürecindeki hazırlık dönemini ve hakemlerin saha içerisinde psikolojik olarak neler yaşayabileceğine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Antrenmanlarını kendi belirlediği sahalarda yaptığını belirten Ali Palabıyık, "Federasyonumuzun yayınlamış olduğu önlem paketinden sonra biz de Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bize vermiş olduğu talimatlar gereği antrenmanlarımıza zaten evde devam ediyorduk artık biz de sahaya çıkmaya başladık. Ben 2 ya da 3 kişiyle antrenmanlarımı şu anda kendim belirlemiş olduğum sahalarda yapıyorum. Zaten hem UEFA'dan hem MHK'ndan haftalık olarak bize gelen videolar, testler, oyun kurallarıyla ilgili gelen sorular bizi zaten güncel tutuyor" diye konuştu.

"MÜSABAKA BİTTİKTEN SONRA POZİTİF VAKA GÖRÜLMESİ HERKESİ TEDİRGİN EDECEKTİR"

Sahaya çıkana kadar alınacak önlemlerin saha içerisinde kendilerini psikolojik olarak rahat ettireceğini vurgulayan tecrübeli hakem DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti.

"Endişeye hemen kapılmamak gerekiyor. Biz kendi önlemlerimizi aldığımız sürece bununla ilgili yapılacak testlerimiz var. Vakayla alakalı uygulanacak önlemlerimiz var. Bunları yaptığımız sürece bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi ki mental olarak bizi olumsuz etkileyebilir. Bir oyuncuda ya da bir takım görevlisinde pozitif vakanın müsabaka bittikten sonra kamuoyu ile paylaşılması herkesi tedirgin edecektir. Ama biz kendi önlemimizi aldığımız sürece bundan korunabileceğimizi düşünüyorum. Sahaya çıkana kadar alınacak önlemler bizi psikolojik olarak rahatlatacak. Ben sahada maç yönetecekken, içim rahat bir şekilde yöneteceğim. Sahada, o stat içerisinde bulunan herkesin daha önce testlerden geçtiğini ve hepsinin negatif olduğunu biliyorum ve bunu bilmek beni psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ama tabi ki atlanabilecek vakalar olabilir veya 2-3 gün sonra çıkabilecek vakalar olabilir. Bunlarla sosyal mesafemi koruyup, önlem aldığım için çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi bunlar hep kötü senaryo biz iyiye bakmalıyız. Biz sahaya çıktığımızda herkes gibi özlem duyduğumuz oyuna tekrar geri dönüş yapıp umarım problem yaşanmadan sezonu sağlıklı bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA LİGİNDE ALINACAK ÖNLEMLER BİZE ÖRNEK OLACAKTIR"

Palabıyık, hakemlerin kullandığı düdük gibi gereçlerin nasıl düzenleneceğine dair soruya, "Biz kampa alınacağız MHK tarafından, gerekli talimatlar bize verildiği gibi hem kamuoyuna hem de tüm spor camiasına verilecektir. Sağlık hepimiz için. Eğer bir futbolcu bana yaklaşıyorsa itiraz etmek için veya başka bir şey için kendi sağlığını tehlikeye atıyor demektir. Herkesin bu evde kaldığı süreçte bilinçli olduğunu düşünüyorum. Herkes kurallara uyarsa, biz de bu oyunu yönetebileceğiz iki takım da rahatlıkla oynayabilecektir. Önümüzde 1 aylık bir süreç ve oynanacak olan Almanya Ligi var. Orada alınacak önlemler bize ders olacaktır" diye yanıt verdi.

"VAR ODASINDA SOSYAL MESAFEYİ KORURSAK SORUN OLACAĞINI SANMIYORUM"

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) odasının kapalı bir alan olduğunu vurgulayan Ali Palabıyık, " VAR odasında biz zaten 3 kişiyiz. Sosyal mesafeyi koruyarak ve belki önlem olarak kapalı bir alan olduğu için kapıyı açık tutarak içerideki hava sirkülasyonunun temiz olmasını sağlarsak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

"KALECİLERİN KULLANMIŞ OLDUĞU ELDİVENLER HER MAÇ İÇİN AYRI OLMALI"

Hakem Ali Palabıyık, ligler başlamadan konulacak kurallar için liglere erken başlayacak ülkelerde alınacak önlemlerin örnek teşkil edeceğini söyledi ve kaleci eldivenlerine dikkat çekti. Palabıyık, "Bizim için önlem eldiven olabilir, belki bu futbolcular için de uygulanabilir. Yakın bir zamanda başka ülkelerde oynanacak ligler var. Oralarda taç atışlarının ayakla yapılması gündeme geliyor. Top toplayıcı çocukların topu devamlı dezenfekte etme hali belki önlem amaçlı olabilir. Kaleciler için her maçta farklı eldiven, tek kullanımlık sağlanabilir. Çünkü daha önce kullanmış olduğu eldivenin ne kadar sağlıklı olup olmadığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"MAÇIN PERİYOTLARI İÇERİSİNDE KIYAFET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI UYGULANABİLİR BİR ŞEY"

Maçın periyotları içerisinde oyunun durdurulup hakem ve futbolcuların forma değişiklikleri yapmaları konusunda Ali Palabıyık, "Önlem paketi içinde uygulanabiliyorsa bence güzel bir şey. Futbolcular her daim özellikle barajlarda, ikili mücadelelerde yere düşüyorlar, temas halindeler. Kısa sürekli duraklamalarda bunun değişikliğinin sağlanması sahadaki tüm paydaşların sağlığı açısından önemli. Bunu yapılabilir, zor bir şey değil" yanıtını verdi.

SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu Haber
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı Haber
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
AVM'lere akın edenler Bilim Kurulu üyesini çileden çıkardı: Boşuna mı konuşuyoruz, o zaman istifa edelim
AVM'lere akın edenler Bilim Kurulu üyesini çileden çıkardı: Boşuna mı konuşuyoruz, o zaman istifa edelim
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde...
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Can Bartu Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Kadın İstifa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 12:33:50. #1.14#
title