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Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Roma fark yedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Roma fark yedi

UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt sahasında Roma'yı 6-1 mağlup etti.

Uefa Konferans Ligi'nde Bodo Glimt sahasında Roma'yı 6-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3'üncü maçında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada Bodo Glimt, tarihi bir farkla Roma'yı 6-1 mağlup etti.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 8 ve 52'nci dakikalarda Botheim, 20'nci dakikada Berg, 71 ve 80'inci dakikalarda Solbakken ile 78'inci dakikada Pellegrino kaydetti. Roma'nın karşılaşmadaki tek golü ise 28'inci dakikada Carles Perez'den geldi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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