Ali Palabıyık, Bodo Glimt-Roma maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Uefa Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.