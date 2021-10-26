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Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik

THY Euroleague Fenerbahçe-Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.

THY Euroleague Fenerbahçe- Barcelona maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir taraftar arasında gerginlik yaşandı.

THY Euroleague 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi. Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.

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