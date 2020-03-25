SPOR Ali Koç Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun
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SPOR Ali Koç Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun

Ali Koç: Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun"Fenerbahçe Beko'da 6 kişide bulgulara rastlandı.

25.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:10
SPOR Ali Koç Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun

Ali Koç: Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun

"Fenerbahçe Beko'da 6 kişide bulgulara rastlandı. Sonuçları bekliyoruz"

"Personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır"

"Cenk Renda şu an kontrol amaçlı hastanededir"

"Hepinizin içini ferah tutmasını özellikle rica ediyorum"

Mustafa AKIN/ İstanbul,(DHA) ? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kulüp personeline mesaj gönderdi. Fenerbahçe Beko'da sporcu, teknik kadro ve idari kadrodan toplamda 6 kişide koronavirüs bulguları olduğunu ifade ederek sonuçların beklendiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık personellerine şükranlarını ilettiğini kaydeden Ali Koç, ??devletin koyduğu kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle ise personellerinizin ve maaşlarında hiçbir kayıp yaşanmayacağını bildirdi.

"SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ VE TÜM SAĞLIK PERSONELİNE ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle zor anlar yaşandığını dile getiren Ali Koç, "Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum. Bu süreçte Allah onlara sağlık ve sabır versin. Bununla beraber onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara riayet etmeyi, ortaya koyduğu önerilere de harfiyen uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Bu süreçte dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardımcı olabilmek için onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım. Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan pek çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryolar doğal olarak toplumun psikolojisini etkiliyor. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin. Hem fiziksel hem ruhsal sağlınızı korumaya azami gayret gösterin" dedi.

"PERSONELİMİZİN GEREK MAAŞ, GEREKSE YILLIK İZİNDEN HİÇBİR KAYBI OLMAYACAKTIR"

Kulüp personellerinin sürecin en başından beri genel sekreterlik ve insan kaynakları direktörlüğü tarafından sürekli bilgilendirildiğini kaydeden Ali Koç, "Özetle 16 Mart itibarıyla okul öncesi ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi. 20 Mart günü ise 3'er günlük ara ile nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesislerimizde bulunuyor. Aynı gün Fenerium'un tüm mağazalarını kapattık. Bu süreçte bilmenizi isterim ki personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi belli aralıklarla da dezenfekte edilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

"CENK RENDA ŞU AN KONTROL AMAÇLI HASTANEDEDİR"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de bilgiler vererek, "Biliyorsunuz EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı seyahat öyküsü olan takımımız, bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda hastanede yapılan tahliller, analizler ve muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, hem sporcu hem teknik kadro hem de idari kadrodan şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya ve tedavi görmeye mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. Kontrol amaçlı hastanendedir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır" şeklinde konuştu.

"HEPİNİZİN İÇİNİ FERAH TUTMASINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Kulüp bünyesinde mesai saatlerinde sürekli nöbetçi kadronun görev başında olduğunun altını çizen Ali Koç, ??En az 1 yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de kulüpte görevimizin başında olacağız. Kimsenin sıkıntı yaşamaması için bu süreçte hem yönetim kurulu olarak hem de idari kadro olarak çok önem veriyoruz. Hepinizin içini ferah tutmasını özellikle rica ediyorum. Gerek sağlık, gerekse başka konularda bir sıkıntıda gönül rahatlığı ile insan kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki; bu süreçte yalnız değilsiniz, hep beraberiz, iyi günde de kötü günde de bizler kocaman bir ailenin parçasıyız. Fenerbahçemizin 100 yılı aşan şanlı tarihinde en zor günlerde, her zorlukta bizi ayakta tutan insani değerimiz ve inancımız olmuştur. Bugün de aynen böyle olacaktır. Umutla ve birlik beraberliğimizle oluşturacağımız güçle bugünlerden çok daha güçlü çıkacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum."

SPOR Ali Koç Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun

Kaynak: DHA

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SPOR Ali Koç Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyun

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