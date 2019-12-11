11.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:04

SPOR Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz

"Sivas, Anadolu'nun Kadıköy'ü

'Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var"

"Devletin yapmış olduğu yeniden yapılandırmanın suistimal edilmesi bizi üzdü"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, lider Demir Grup Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmede bulunurken, "Biz kazanacağımıza inanıyoruz, bizim için bu maç önemli bir dönüm noktası. Biz de iyi oynuyoruz. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz kendi hatalarımız ve hakem hataları nedeniyle olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret etti. Ali Koç, antrenman öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hafta sonu ligde oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Ali Koç, "Sivas"a gitmeyi her zaman severiz, benim 'Anadolu'nun Kadıköy'ü' dediğim yerlerden biri. Ama bu sefer maç normalden çok daha zor geçecek. Sivasspor çok iyi top oynuyor, iyi mücadele ediyorlar, iyi bir takım olmuşlar. Biz kazanacağımıza inanıyoruz, bizim için bu maç önemli bir dönüm noktası. Biz de iyi oynuyoruz. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz kendi hatalarımız ve hakem hataları nedeniyle olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz. Umarım üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ, HEPİMİZİN SORUNLARI VAR"

Başkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ali Koç, şunları söyledi:

"Biz bu konuda daha Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmedik. Arkadaşların lisans kurulu ile bugün bir toplantısı var, ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız. İşin özü; UEFA'nın yapmış olduğu Finansal Fair Play (FFP) birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. İş başa düştü, yerel FFP yaptık. Ama bunun da doğru kullanılması, sınırların iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi. Ben bu konuları çok önceden söyledim. O zamanlar sadece Saffet Sancaklı bu konuda yorum yapıyordu. Buyurun işte oraya geldik. Burada önemli olan Türk futbolunun tüm yapısının hizmet edebilecek noktaya gelebilmesi. FFP tek sorun değil birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz, Avrupa'da altyapıdan en az futbolcu çıkaran ülkeyiz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama tüm yapısal sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var. Bu talimatnamenin yazılmasında bazı kulüplerin emeği var, bunların başında Fenerbahçe geliyor. Biz 2 yıldır bizden önce yönetimde dahil La Liga modelini inceledik. Bu konulara yabancı değiliz. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizde şöyle bir üzücü verici bir nokta var; önce açıklama oluyor sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık, banka CEO'su ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı televizyonda güzel anlatıyorlar ama doğru kurgulanmadığı için 31 Mart seçimlerine bu malzeme oldu. Devletimiz çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşündü ama sınırları belirlenmediği için istenilen sonuçlara varılamıyor. Önce yapalım, anlaşalım, herkesin imza atabileceği bir noktaya gelsin sonra da duyuralım. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerleme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. Bu talimatnamenin bu yıl değil önümüzdeki yıllarda yapılması lazım. O yüzden günü değil genel durumu konuşmak lazım."

"DEVLETİN YAPMIŞ OLDUĞU YENİDEN YAPILANDIRMANIN SUİSTİMAL EDİLMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin borçlarını yapılandırması konusunda devletin iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirten Koç, "Yeniden yapılandırma konusunda devletimizi de anlıyorum, herkese eşit davranmalı ama bize sunulanlar bizim sıkıntımızı gidermiyor, diğer kulüplerin de sorunlarının giderildiğini zannetmiyorum. Devletimizin bu yaptığı müdahale ne yazık ki seçim malzemesi haline getirildi. Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gayet doğaldır. Müşteriyi daha rahat harekete geçirmek için önemlidir. Gemiyi yeniden yüzdürmek için bunlar yapılır. Müşterinin ayakta durması lehinedir, iki taraf aynı gemidedir. Futbol sektörünün, diğer sektörlerden bir farkı yoktur. 'Çiftçinin parasını futbolcuya veriyorlar' çok yakışıksız bir yaklaşımdır. Bu sektörün de bir şekilde ayağa kalkması lazım. Evet bazı hatalar yapılmıştır, yanlış yönetilmiştir; bunlar gerçektir, yöneticilerin kulüplerin sorunudur ama bunlar gerçekleşmezse bu bankaların da sorunu olur. Devletin iyi niyetle yapmış olduğu bir girişimin suiistimal edilmesi bizi üzdü" dedi.

Kaynak: DHA

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