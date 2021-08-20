SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
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SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Koç: Daha yolun çok başındayız'En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transfer olacak''Bu tesadüfi bir sessizlik değil''Bu takım gençleriyle, azmiyle mücadele eden bir takım olduğunu gösterecek'Sezer AFŞAR / - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kazanılan HJK Helsinki maçıyla ilgili...

Ali Koç: Daha yolun çok başındayız

'En az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transfer olacak'

'Bu tesadüfi bir sessizlik değil'

'Bu takım gençleriyle, azmiyle mücadele eden bir takım olduğunu gösterecek'

Sezer AFŞAR/ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kazanılan HJK Helsinki maçıyla ilgili olarak, 'Hakimiyet bizdeydi. Baskı yapan bizdik. 94'üncü dakikada baskı yapıyorduk, o da memnuniyet verici. Sistem yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum şey, topu çabuk geri almamız, 3'üncü bölgede basmamız. Daha yolun çok başındayız' dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Helsinki maçını değerlendiren Ali Koç, oyundan memnun olduğunu vurgulayarak, 'Hakimiyet bizdeydi. Baskı yapan bizdik. 94'üncü dakikada baskı yapıyorduk, o da memnuniyet verici. Sistem yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum şey, topu çabuk geri almamız, 3'üncü bölgede basmamız. Daha çok yolun başındayız. Diğer taraftan kamp dönemini sakatsız atlattık derken arka arkaya 3 oyuncumuz sakatlandı. Bugün de Novak ve İrfan'ın durumu inşallah ciddi değildir. Bu durumlarla da uğraşmaya çalışıyoruz. Hocamı da kutluyorum. Sistemine kısa sürede inandırdı' diye konuştu.

'EN AZ 3, HESABI KİTABI DOĞRU YAPABİLİRSEK 4 TRANSFER OLACAK'

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ali Koç, ayrıca dün tanıtılan 3'üncü forma konusundaki eleştirilere de cevap verdi. Formayı çok beğendiğinin altını çizen Koç, 'İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Kayıtsız şartsız Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlarımıza sesleniyorum. Daha bismillah demeden yıpratma kampanyası başlatıldı. Ben kolay kolay yıpranmam da, genç arkadaşlar daha yıpranmaya müsaitler. Dün bir forma açıkladık. Forma şöyle, böyle, arma yok dendi. Ben çok beğendim. Formada logo yok diye yaygara koparıyorlar' açıklamasında bulundu.

'BU TESADÜFİ BİR SESSİZLİK DEĞİL'

Transfer sürecinde sabırlı davrandıklarını vurgulayan başkan Ali Koç, takım ruhuyla hareket eden bir ekip kurmak istediklerinin altını çizerek, 'Ben, bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi ne ruhta bir takım kurmak istediğimizdi. 90 dakika mücadele edecek ve her şeyini verecek bir takım kuracağız dedim. Şahsından çok takımı düşünen bir takım. Transferde rahat olun, bu tesadüfi bir sessizlik değil. Yazabileceğimiz iki santrforumuz vardı, Serdar ve Enner. 2-3 gün arayla ikisini de kaybettik. Geçen sene de çok transfer yaptık. Çok ya da az transferle alakası yok. 20 yaşındaki Muhammed gol atıyor, 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz' ifadelerini kullandı.

'BU TAKIM GENÇLERİYLE, AZMİYLE MÜCADELE EDEN BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERECEK'

Transfer konusunda taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyen Koç, 'Avrupa'dan 1 hafta sonra transfer penceresini kapatalım diye Kulüpler Birliği'nde baskı yaptık. Ne tür fırsatlar çıkacağını siz de göreceksiniz. Sabredin. Allah bizi sakatlıklardan korusun. Bu takım gençleriyle, azmiyle mücadele eden bir takım olduğunu gösterecek' şeklinde konuştu.

SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız
SPOR Ali Koç: Daha yolun çok başındayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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