Aleksandar Djordjevic: Harika bir galibiyet oldu

"Savunma anlamında çok iyi oyun sergiledik"

"Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz"

Mustafa AKIN - Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Djordjevic, Euroleague'de karşılaşacakları Real Madrid mücadelesi ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Bizim için çok iyi bir meydan okuma olacak Real Madrid karşılaşması. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir durumda olan ve çok geniş bir kadroya sahip olan bir ekiple oynayacağız. Deplasmanda oynamak için en zor rakiplerden birisi, belki en başında geliyor. Şampiyon mantalitesine sahipler. Kısaları çok yaratıcı. Çok ölümcül şutörleri var. Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz."