26.10.2019 16:04

SPOR Alanyasporlu taraftarlar sınırda bayrak açtı, birlik mesajı verdi

Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğini ziyaret etti

Taraftarlar sınırda Türkiye Bayrağı açarak Bir ölür bin diriliz, Hep birlikte Türkiye'yiz yazılı pankart ile de poz verdiler

Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftar, Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek verdi

Gaziantep DHA

Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğini ziyaret etti.

Süper Lig'in 9. haftasında bugün 17.30'da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'u yalnız bırakmayan taraftarları maç öncesinde anlamlı bir ziyarette bulundu. Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında maçtan önce özel harekat birliğine giderek Türk Ordusu mensuplarına destek verdi.

Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftar, Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek vererek 'yanındayız' mesajı verdi.

Taraftarlar ayrıca Türkiye-Suriye sınırında dev bir Türkiye Bayrağı açarak Bir ölür bin diriliz, Hep birlikte Türkiye'yiz yazılı pankart ile de poz verdiler.

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Kaynak: DHA