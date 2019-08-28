28.08.2019 15:08

SPOR Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut Malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)-

ALANYASPOR ligin 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Bu hafta da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz dedi.

Alanyaspor 1 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan Caulker ile Jr. Fernandes takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalışmasıyla devam etti.

'MEMNUNUZ'

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren teknik direktör Erol Bulut, Malatyaspor hazırlıklarına başladık. Geçen hafta iyi bir hafta geçirdik. 2'nci haftayı da galibiyetle tamamladık. İstediğimiz doğrultuda geçiyor maçlar. Futbolcularımız ellerinden geleni yapıyor. O açıdan memnunuz. Bu hafta da hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Malatya'dan mutlu dönmek istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz dedi.

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan futbolcuların gösterdiği yüksek performansın sorulması üzerine Bulut, Geniş bir kadromuz var, oynayanlar en iyi şekilde performanslarını gösteriyor. Mutlu verici tarafı da ikinci yarıda oyuna giren futbolcularımız ilk 11'deki oyuncuları aratmıyor. Böyle devam etmesini diliyorum. Çünkü bize bütün futbolcular lazım. Uzun bir sezon, 32 haftamız var. Buna kupa maçaları katılacak ve yoğun bir programa da girmiş olacağız. O yüzden her oyuncunun iyi bir performans vermesi de mutlu verici diye konuştu.

Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına yarın akşam yapacağı tek idmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA