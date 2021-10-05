Alanyaspor taraftar tokenleri büyük ilgi gördü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor taraftar tokenleri büyük ilgi gördü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor taraftar tokenleri büyük ilgi gördü

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftara arz ettiği "ALA Fan Tokenlar"i taraftarlardan yoğun ilgi gördü ve 25 dakikada satışları tamamlanan tokenler ile 2 milyon liralık gelir elde edildi.

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftara arz ettiği "ALA Fan Tokenlar"i taraftarlardan yoğun ilgi gördü ve 25 dakikada satışları tamamlanan tokenler ile 2 milyon liralık gelir elde edildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Chiliz ve Socios.com iş birliğinde "ALA Fan Token"in 4 Ekim'deki halka arzında kendilerini mutlu eden sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Alanyaspor'un dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha görmüş olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Dün bir kısmını satışa çıkardığımız tokenler 5 dakikada bitti. 91 ülkeden alım yapıldı. Yüzde 70'ini Türkiye'den yüzde 30'u yurt dışında yapıldı. Avrupa'da 40 önemli kulüp arasında 13. sırada yer almamız bizim için çok önemli. Türkiye'den sonra en çok Polonya, İtalya, Fransa ve Brezilya'dan alımlar yapıldığını gördük. Bu da Alanyaspor'un marka değerinin arttığını ve ne kadar önemli işler yapıldığını gösteriyor." dedi.

Alanyaspor Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan da başarılı bir arz gerçekleştirdiklerini vurguladı.

10 bin 200 kişiye 25 dakikada 200 bin token satıldığını aktaran Kayacan, "Barcelona, Manchester City, PSG, Juventus, Inter, Atletico Madrid gibi takımların bulunduğu bu projeye Alanyaspor'un da girmesi çok güzel. 3 milyon taraftar tokenlerimizden geriye kalan 2 milyon 800 bin adeti de ileriki süreçlerde halka arz etmiş olacağız." diye konuştu.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise Aytemiz Alanyaspor'un Socios.com ailesine katılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Socios.com uygulamasını indirerek "ALA Fan Token" alan taraftarlar, takımlarının soyunma odası, yeni sezon forması, takım otobüsü gibi tasarımlarından yeni gelen bir oyuncunun forma numarasına kadar keyifli ve eğlenceli birçok oylamalarda yer alacağını belirten Öztürk, "İlk taraftar arzı dediğimiz FTO (Fan Token Offering) gününde ALA Fan Token'lerin yüzde 30'u yurt dışından alındı. ALA Fan Tokenler, daha şimdiden 91 farklı ülkeden alınmış. Bu muazzam bir rakam" ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kubilay Aka Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Oğuzhan Özyakup Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alanyaspor taraftar tokenleri büyük ilgi gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:21:42. #1.17#