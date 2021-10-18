Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından

KARAMAN (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 6-3 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, iyi başladıkları maçtan beklemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk dakikalarında iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

Rakibi kontrol altına aldıktan sonra organize olarak attıkları çok güzel 2 golün olduğunu dile getiren Karaman, "Aslında maçın ilk 45 dakikasında 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, derken 3-2 içeri mağlup girmek bizim için kırılma noktalarından biri oldu. Çünkü oyuncularım iyi oynayıp, iyi başlayıp iki kere de öne geçti. İki pozisyonu da kendi kalemize attık. Şanssız gününde olan oyuncu arkadaşlarım var. Bu, her gün böyle olmaz." diye konuştu.

İlk dakikalardaki iyi oyunu ileriye taşıyamadıklarını ifade eden Karaman, ikinci yarı skor 4-2 olduktan sonra Alanyaspor'un da coşkuyu bulduğunu kaydetti. Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de geriden gelip aynı golü bulsaydık, aynı şeyi hissederdik. Coşkuyu bulurduk. Kendi kalemize attığımız goller olmasa, belki aynı golleri biz de bulabilirdik. Çünkü rakip bizim üzerimize daha çok gelecekti. O boş alanları biz bulacaktık. Ama deplasmanda oynayıp, iki kez öne geçip aynı zamanda iki kez kendi kalenize gol attığınızda, zihinsel ve ruhsal anlamda bunu toparlamak zor oluyor. Nihayetinde bunu ikinci yarı gördük."

Karaman, bu maçtan iyi bir ders çıkarmaları gerektiğini belirterek, bu karşılaşmayı bir an önce unutup bir sonraki mücadeleye odaklanacaklarını kaydetti.