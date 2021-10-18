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Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, özellikle ikinci yarıda müthiş bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, özellikle ikinci yarıda müthiş bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oyun sergiledikleri için oyuncularını kutladı.

Çok keyifli bir maç olduğunu belirten Korkmaz, "İlk 20 dakikayı çıkmamız lazım. İlk 20 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Ondan sonra ve özellikle ikinci yarı müthiş bir oyun vardı. Tabii bunu sahada yapan oyuncu grubunu, gireniyle çıkanıyla herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Özellikle milli maç arasında hücum opsiyonları üzerinde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, "Bunu bugün sahada uygulamamız, beni memnun etti ama konsantrasyonu elden bırakmamak lazım. Çünkü futbol, farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüzde daha farklı sonuçlara gidiyor. Her şeye rağmen keyifli ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından
AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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