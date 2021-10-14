Alanyaspor Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Haberler Spor
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Alanyaspor Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Alanyaspor Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan ligin 9. hafta karşılaşmasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında 18 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan ligin 9. hafta karşılaşmasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Ligde 9. hafta hakemler açıklandı. 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Haber: Alanyaspor Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Haberler Spor
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