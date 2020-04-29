SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı

SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımıBurcu MUTLU / ALANYA(Antalya),(DHA) -Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural ölümünün 1'inci yılında unutulmadı.

SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:04

SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı

Burcu MUTLU/ ALANYA(Antalya),(DHA) -

Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural ölümünün 1'inci yılında unutulmadı. Diğer yandan kazadan kısa süre önce Josef Sural ve diğer futbolcuların bulunduğu minibüsün, akaryakıt istasyonunda durduğu sırada çekilen bir fotoğraf da ortaya çıktı.

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ ALTINTAŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Kazada sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 3'üncü duruşması 11 Şubat'ta Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşmada Altıntaş, beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 26 Mart'ta 4'üncü duruşmanın yapılması gerekirken dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tüm mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi.

İLK KEZ YURT DIŞINDA BİR TAKIMDA OYNADI

Josef Sural Alanyaspor'a Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımından transfer oldu ve ilk kez ülkesi dışında bir takımda forma giydi. Alanyaspor'da 90 numaralı formayı giyen Josef'in ölümünden sonra turuncu-yeşilli takım bu formayı emekliye ayırdı.

SURAL'IN ADINI TAŞIYAN PARKI BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇTI

Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi tarafından bir park yapıldı. Cikcilli Mahallesi'nde bulunan park, geçen yıl 11 Kasım'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı.

ÖLÜMÜNÜN 1'İNCİ YILINDA UNUTULMADI

Çek futbolcu Josef Sural, ölümünün 1'inci yılında Alanyaspor ve taraftarı tarafından unutulmadı. Turuncu-yeşilli takım sosyal medya hesaplarından Sural ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz futbolcumuz Josef Sural'ı, vefatının birinci yılında özlemle anıyoruz" denildi.

Ayrıca Sural ile birlikte Alanyaspor'da forma giymiş futbolcular da onunla ilgili paylaşımlar yaptı. Özellikle kazada onunla birlikte o aracın içinde bulunan ve kolu kırılan Isaac Sackey yaptığı paylaşımda halen o kazanın acısını yaşadığını belirtti. Sackey, "Mekanın cennet olsun Josef Sural, sonsuza kadar kalbimde kal bracho" notunu paylaştı.

KAZADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, futbolcuların bulunduğu VIP minibüsün kazadan birkaç saat önce bir akaryakıt istasyonunda durduğu, bu sırada da bir taraftarın futbolcuları görüp, çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta futbolculardan Baiano'nun ayakta minibüsün arka kapısının önünde durduğu, hemen önünde de kaza sırasında o kapıdan fırlayıp yaşamını yitiren Josef Sural'ın oturduğu görüldü.

SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Ajda Pekkan Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: SPOR Alanyaspor'dan ölümünün 1'inci yılında Sural paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:49:19. #1.15#
title