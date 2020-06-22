SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılama
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SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılama

SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılamaBurcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.

22.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:01

SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılama

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç öncesi 100'e yakın turuncu yeşilli taraftar takım otobüsünü meşalelerle karşıladı. Stadyum yolunda taraftarlar otobüsü durdurarak tezahüratlar yapıp meşalelerle görsel şölen oluşturdu.

SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılama

Kaynak: DHA

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