SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi
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SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi

SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingiBurcu MUTLU ALANYA,(DHA) -Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı hazırlıklarını tamamladı.

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:18

SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi

Burcu MUTLU ALANYA,(DHA) -

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı dışarıdan seyreden taraftarlar takıma tezahüratlar yaparak destek oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak maç öncesi takım son antrenmanını dün akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda taraftarlar da izledi. Antrenman öncesi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Girenes, takıma tatlı ikram ederek Fraport TAV Antalyaspor maçında başarılar diledi.

Antrenmanın ısınma bölümünü izleyen taraftarlarsa meşaleler yakarak, tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'tan ise maç için galibiyet istedi. Turuncu-yeşili takımın taraftarı antrenmanın ısınma bölümünü izledikten sonra futbolcuları alkışlayarak tesislerden ayrıldı. Alanyasporlu futbolcular maçın son çalışmasını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor takımında kupa maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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