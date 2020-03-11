SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor - Haber
Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Antalya, DHA, Güncel

SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor

SPOR Alanyaspor 3 puan istiyorVIDEO YOKBurcu MUTLU- Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)-Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

11.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:17
SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor

SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor

VIDEO YOK

Burcu MUTLU- Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)-

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren teknik direktör Erol Bulut, Alınabilecek 27 puan var, biz maksimumunu almaya çalışıp iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz dedi.

Hafta sonu sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, hazırlığın ikinci gününü Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşen antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı ikinci yarısını ise takımlara ayrılan futbolcular taktik çalışmayla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Marafona ile Siopis ve Baiano katılmadı. Turuncu yeşilli ekip yarın yapacağı tek idmanla çalışmalarına devam edecek.

'ALINABİLECEK 27 PUAN VAR'

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Haftalardır iyi oynamamıza rağmen istediğimiz 3 puanı alamıyoruz. İyi oynadığımız maçlar zaten ortada. Sadece Beşiktaş maçından sonra açıklama yaptığımda iyi oynamadığımız bir maç oldu ve haklı olarak mağlup olduğumuzu söylemiştim. Diğer maçlara baktığımızda Sivas maçı, Gençlerbirliği maçı, Rize maçı olsun yakaladığımız net gol pozisyonları, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Nitekim bir puan veya puansız maçlardan ayrıldık. Maalesef ilk yarının aynı dönemine geliyoruz, gol kaçırma pozisyonlarımız çok oluyor. Yakaladığımız pozisyonları basit harcıyoruz, tabii bu bizi üzüyor. İnşallah bu hafta Gaziantep karşısında yakaladığımız pozisyonları, Rize karşısında oynadığımız ilk yarının temposunu aynı şekilde 90 dakika boyunca sürdürüp galip gelmek istiyoruz. Şu an 40 puandayız, onun üstünde olmak istiyoruz. Alınabilecek 27 puan var, biz maksimumunu almaya çalışıp iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu hafta galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz dedi.

'BAHANENİN ARKASINA SAKLANMAM'

Takımdaki eksikler hakkında da konuşan Erol Bulut, Birkaç futbolcumuz sakat. Bakasetas'ın, Steven'ın sakatlıkları var, Marafona'nın baldırına aldığı darbeden dolayı bir sakatlığı var, Siopis sakat. 4-5 sakatımız var ama herkesin bildiği gibi ben bahanenin arkasına saklanmam, elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız diye konuştu.

'KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Son haftalarda alınan puan kayıplarından dolayı takımda motivasyon eksikliğinin olup olmadığı ile ilgili soruya ise Bulut, şöyle cevap verdi

Biz kupada final oynamak istiyoruz. Onun dışında da ligde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu demek değil ki rahatız, 6'ncı sıradayız, ondan daha da iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularım bunun bilincinde ve benim de onlara mesajlarım bu doğrultuda. Söylediğim gibi, bu takım 27 puanı alabilecek kapasitede. Biz 27 puanın maksimumunu almaya çalışacağız.

SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Haber
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi? Haber
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi?
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Ebru Şallı, borcunu ödemeyen eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında haciz işlemi başlatıyor
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi...
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump James Jeffrey Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Uğur Akkuş Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Podolski Ünal Karaman Berkay Şahin Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: SPOR Alanyaspor 3 puan istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:10:31. #1.14#