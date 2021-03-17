SPOR Alanya'da mini survivor yarışması

SPOR Alanya'da mini survivor yarışması

Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA)-

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cleopatra Ink sponsorluğunda mini bir survivor yarışması düzenlendi.

Alanya'da Cleopatra Ink sponsorluğuyla sporcular hafta sonu mini bir survivorda yarıştı. Bir spor salonu antrenörü olan Nural Kesicioğlu, öğrencileriyle bir spor kampına girdi. Bu kampın ikinci gününde sporcularına farklı bir etkinlik düzenleyen Kesicioğlu, zorlu parkurlardan oluşan bir survivor yarışması hazırladı. Yarışmada mavi ve kırmızı takım olmak üzere 2 takım 7'şer yarışmacıyla yarıştı. Zorlu parkurları bir bir geçen yarışmacılar, rakiplerini geçmek için var gücüyle yarıştı. 'Survivor Alanya' ismi verilen yarışmanın kazananı mavi takım olurken, kazananlara Cleopatra Ink'te ücretsiz dövme yaptırma ödülü verildi.

Organizasyonu düzenleyen Nural Kesicioğlu, "Yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür yeni etkinliklerde görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı