SPOR Alanya'da mini survivor yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SPOR Alanya'da mini survivor yarışması

17.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:35

SPOR Alanya'da mini survivor yarışmasıBurcu MUTLU/ALANYA, (DHA)-Antalya'nın Alanya ilçesinde Cleopatra Ink sponsorluğunda mini bir survivor yarışması düzenlendi.

SPOR Alanya'da mini survivor yarışması

Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA)-

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cleopatra Ink sponsorluğunda mini bir survivor yarışması düzenlendi.

Alanya'da Cleopatra Ink sponsorluğuyla sporcular hafta sonu mini bir survivorda yarıştı. Bir spor salonu antrenörü olan Nural Kesicioğlu, öğrencileriyle bir spor kampına girdi. Bu kampın ikinci gününde sporcularına farklı bir etkinlik düzenleyen Kesicioğlu, zorlu parkurlardan oluşan bir survivor yarışması hazırladı. Yarışmada mavi ve kırmızı takım olmak üzere 2 takım 7'şer yarışmacıyla yarıştı. Zorlu parkurları bir bir geçen yarışmacılar, rakiplerini geçmek için var gücüyle yarıştı. 'Survivor Alanya' ismi verilen yarışmanın kazananı mavi takım olurken, kazananlara Cleopatra Ink'te ücretsiz dövme yaptırma ödülü verildi.

Organizasyonu düzenleyen Nural Kesicioğlu, "Yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür yeni etkinliklerde görüşmek üzere" dedi.

SPOR Alanya'da mini survivor yarışması
SPOR Alanya'da mini survivor yarışması
SPOR Alanya'da mini survivor yarışması
SPOR Alanya'da mini survivor yarışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Deniz Türüç Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SPOR Alanya'da mini survivor yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 10:41:28. #1.15#
title