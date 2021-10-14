Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır spor, teknik direktör Bayram Toysal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Cantürk Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Toysal ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve takımda yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Bundan sonraki iletişim çalışmalarında spor üzerinden ulaştıkları kitleyi genişletmeyi hedeflediklerini ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"Bunun için gerekli olan iletişim planlama ve marka konumlandırma metotlarının da öngördüğü şekilde iletişim alanlarını çeşitlendirmektir. Bundan sonraki atılacak olan adımlarda Alagöz Holding'in sporu, sporcuyu ve milli değerlerimizi destekleyen bir kuruluş olmasının yanı sıra toplumsal eşitlik, engelsiz toplum projeleri, çevre ve iklim krizi, işsizlik sorunu, kültür ve bilimsel projeler gibi başka kulvarlarda sahip olduğumuz değerlere de sahip çıktığına dair algı oluşturması şirketin olumlu imajına oldukça fazla katkı sağlayacaktır."