Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile anlaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile anlaştı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor
Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır spor, teknik direktör Bayram Toysal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Cantürk Alagöz, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Toysal ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve takımda yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Bundan sonraki iletişim çalışmalarında spor üzerinden ulaştıkları kitleyi genişletmeyi hedeflediklerini ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"Bunun için gerekli olan iletişim planlama ve marka konumlandırma metotlarının da öngördüğü şekilde iletişim alanlarını çeşitlendirmektir. Bundan sonraki atılacak olan adımlarda Alagöz Holding'in sporu, sporcuyu ve milli değerlerimizi destekleyen bir kuruluş olmasının yanı sıra toplumsal eşitlik, engelsiz toplum projeleri, çevre ve iklim krizi, işsizlik sorunu, kültür ve bilimsel projeler gibi başka kulvarlarda sahip olduğumuz değerlere de sahip çıktığına dair algı oluşturması şirketin olumlu imajına oldukça fazla katkı sağlayacaktır."

AA / Hüseyin Yıldız - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen Bülent Ersoy Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ozan Tufan Lewis Hamilton Hamit Altıntop Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alagöz Holding Iğdırspor, teknik direktör Bayram Toysal ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:00:58. #1.17#