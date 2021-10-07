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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden Anıtkabir'e ziyaret

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti.

IĞDIR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Cantürk Alagöz, yöneticiler ve futbolcular, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Cantürk'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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