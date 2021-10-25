Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Akhisarspor, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aynı tehlikeyi yaşayan Bergama Belediyespor'la yarın evinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor ise kupada Spor Toto 1'inci Lig'de zirve ortağı olan Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki mücadelede ilk düdük 13.00'te çalacak. Kupada bu turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraftar tur atlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri