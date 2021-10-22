Akhisarspor ile Uşakspor kritik sınavda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Akhisarspor ile Uşakspor, yarın Ege derbisinde 3 puan mücadelesi verecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 40, maraton 7, kale arkası 3 TL olarak açıklandı. Grupta 4 maçtır galibiyete hasret olup son 3 maçını kaybeden Akhisarspor, 7 haftada 7 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Serkan Afacan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Veli Özdemir yönetiminde 2 maçta topladığı 4 puanın ardından evinde Isparta 32 Spor'a yenilen Uşakspor da yine 7 puanla 15'inci sırada haftaya başladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri