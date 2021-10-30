Akhisarspor gurbette çıkış arıyor

KIRŞEHİR (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Akhisarspor, yarın Kırşehir Belediyespor deplasmanında çıkış yakalamaya çalışacak. Kırşehir Ahi Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Bergama Belediyespor'u uzatmada 4-2 yenerek az da olsa moral bulan Akhisarspor, grupta 8 maçta topladığı 7 puanla 17'nci sırada bulunuyor. Kırşehir temsilcisi ise 14 puanla Play-Off hattında yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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