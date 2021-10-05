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Akhisarspor evinde galibiyet peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor evinde galibiyet peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçtan 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, yarın evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçtan 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, yarın evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak. Yeşil-siyahlı ekip hafta içi mesaisinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta bu sezon evinde oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Akhisar, 5 haftada topladığı 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Isparta randevusunun ardından hafta sonunu bay takım olarak geçeceklerini hatırlatan teknik direktör Muhammet Yılmaz, iç sahada kazanıp moral tazelemek istediklerini söyledi.


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Haber: Akhisarspor evinde galibiyet peşinde - Haberler Spor
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