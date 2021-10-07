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Akhisarspor düşüşte

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor düşüşte

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a 11 yıl sonra düşerek sezona ilk 3 maçta 2 deplasman galibiyetiyle başlayan Akhisarspor, son 3 maçta 3 puanı bir arada göremedi.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a 11 yıl sonra düşerek sezona ilk 3 maçta 2 deplasman galibiyetiyle başlayan Akhisarspor, son 3 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Transfer yasağı nedeniyle takımda geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla lige giriş yapan Akhisar, son 3 maçta evinde 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ve dün Isparta 32 Spor'a 1-0'lık sonuçlarla yenildi.

Bu sezon evinde de henüz galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, iç sahadaki 3 sınavından 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle yalnız 1 puan çıkarabildi. Oynadığı 6 maçta 7 puan elde eden Akigo'da Isparta 32 Spor randevusunda Spor Toto Akhisar Stadı'nın tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, 90 dakika bitiminde yönetimi istifaya davet etti. Hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Akhisar, 16 Ekim'de Pendikspor deplasmanına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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