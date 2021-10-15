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Akhisarspor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kaldıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Akhisarspor, yarın lider Pendikspor deplasmanında çıkış arayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kaldıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Akhisarspor, yarın lider Pendikspor deplasmanında çıkış arayacak. Pendik Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Grupta şimdiye kadar oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, topladığı 7 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdıran Pendikspor ise grubun zirvesinde bulunuyor. İstanbul temsilcisi, iç sahada bu sezon 3'te 3 yaptı. Akhisarspor Teknik Direktörü Muhammet Yılmaz, zor bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanmak istediklerini dile getirdi.


- Akhisar

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