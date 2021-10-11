Akdeniz Bowling Şampiyonası Fransa'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz Bowling Şampiyonası Fransa'da başladı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Akdeniz Bowling Şampiyonası Fransa'da başladı

Türkiye'nin 4 milli sporcu ile temsil edildiği Akdeniz Bowling Şampiyonası, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye'nin 4 milli sporcu ile temsil edildiği Akdeniz Bowling Şampiyonası, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bowlingde yaklaşık 2 senedir uluslararası müsabakaya katılamadıklarını belirtti.

"Bu, Kovid-19 salgın sürecinden bu yana katıldığımız ilk uluslararası müsabaka." diyen Türkmen, şunları kaydetti:

"Ümit Yıldırım'ın kafile başkanlığında antrenör Adem Güran, sporcularımız Taygun Erkeskin, Fırat Coşkun, Ebru Özoğluuntur ve Gökçe Çınar'ın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve oradan madalyalarla döneceklerine inanıyorum. Akdeniz Bowling Şampiyonası, 17 Ekim Pazar günü sona erecek. Hepsine başarılar diliyorum."

"İtalya'da da 6 mili sporcu bizi temsil ediyor"

Türkmen, İtalya'nın Alassio kentinde Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nın organize edildiğini, orada da Türkiye'yi 4'ü kadın 6 sporcunun temsil ettiğini söyledi.

Milli sporcuların ümitler ve gençler turnuvasında başarılı maçlar çıkardığını aktaran Türkmen, "Sporcularımız İnci Ece Öztürk, Necla Şahin, Buket Öztürk, Emine Dursun, Muhammet Yılmaz Duran ve Faik Dursun Öztürk, oraya son dünya şampiyonu unvanıyla gitti. Bu sefer daha çok madalya ile döneceklerine inanıyorum." diye konuştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

 F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

F1 Türkiye Grand Prix'sinin ardından

 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Bottas kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İdo Tatlıses Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akdeniz Bowling Şampiyonası Fransa'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:13:31. #1.13#