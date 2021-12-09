Spor akademisinde anne ve çocuklarına özel hizmet

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde hayata geçirilen Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Akademisi, anne ve çocuklarına yönelik özel olarak hazırlanan programlarla hizmet vermeyi sürdürüyor. Çocuklarıyla eş zamanlı kendilerine yönelik düzenlenen etkinliklere katılan anneler, akademiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İnsanın günlük yaşantısının vazgeçilmez bir parçası haline gelen sportif çalışmaların düzenli ve programlı bir şekilde sürdürebilmesine büyük katkı sunan Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen; Basketbol, badminton, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları akademilerinde her dönem yüzlerce sporcu, uzman eğitmenler eşliğinde eğitim görüyor.

İbrahimli Spor Merkezi'nde, 4-6 yaş aralığındaki minikler, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Akademisi'nde eğitim görürken, anneleri de tesislerde yer alan farklı çalışma salonlarında pilates, fitness, step ve zumba branşlarında yaşam boyu spor faaliyetlerine katılıyorlar. Eğitim programına dahil edilen ve haftalık periyotlarda gerçekleştirilen anne-çocuk etkinliklerinde ise minikler; anneleriyle birlikte spor yapıyor, eğlenceli parkurlarda yarışarak keyifli zamanlar geçiriyorlar.

"Anneler olarak büyük keyif aldık"

Anne-çocuk etkinliklerine katılan sporcu velilerinden Kübra Boyacı, gerçekleştirilen faaliyetlerde bir yandan çocuklarının gelişim durumlarını yakından takip etme fırsatı elde ettiklerini bir diğer yanda ise kendileri için ayrılan zamanda çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayarak, yarışmalara katılarak keyifli zamanlar geçirdiklerini ifade etti. Sporcu velisi Kübra Boyacı, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede "Kızım; yaklaşık 3 aydır İbrahimli Spor Merkezi'nde, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları Spor Akademisi'nde çalışmalara katılıyor. Antrenörlerini çok seviyor ve her çalışmaya büyük bir ilgiyle katılıyor. Onun bu ilgisini memnuniyetle karşılarken, ben de sportif faaliyetlere davet edildim. Burada diğer annelerle birlikte çalışmalara katıldık. Çocuklarımızla birlikte oyunlar oynayarak, yarışmalara katılarak keyifli zamanlar geçirdik. Bu organizasyonun düzenlenmesinde başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu tip faaliyetlerin sayılarının artmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP