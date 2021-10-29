Ailelerinin desteğiyle motosiklet tutkunu olan abla kardeş pistlerin tozunu attırıyor

Ailelerinin desteğiyle küçük yaşta motosikletle tanışan Irmak ve Aras Yıldırım kardeşler, omuz omuza yarışarak pistlerin tozunu attırıyor.

MX2 Junior kategorisinde küçük yaştan itibaren yarışan Irmak ve Aras kardeşler, yurt içi ve dışında yaklaşık 70 yarışa katıldı.

Ailelerinin de desteğiyle hafta içi okula giden Yıldırım kardeşler, hafta sonları da şehir şehir gezerek yarışlara katılıyor. Günlük yaşamlarında birbirine her zaman destek olan Irmak ve Aras, pistlerde de tatlı rekabet yaşıyor.

Yıldırım kardeşler, ilerleyen dönemlerde kendilerini geliştirerek, güzel dereceler etmeyi hedefliyor.

-"Kardeşim Aras'la birlikte yarışmak daha eğlenceli"

Irmak Yıldırım (16), AA muhabirine, motosiklet sporuna 7 yaşında başladığını söyledi.

Türkiye ve yurt dışında şampiyonalara katıldığını belirten Irmak, şunları dile getirdi:

"Bir omuz sakatlığı yaşadım, biraz onun talihsizliğini yaşıyorum. Eski formumu tutmak için adım adım çabalıyorum. Okulumuza da devam ediyoruz. Cuma günü çıkıp yarışlara katıldık, pazar günü geri döneceğiz. Hafta sonu olduğu için eğlenceli oluyor, evde oturmaktansa buraya gelip hem enerjimizi atıyoruz hem de insanlarla bir araya gelerek sosyalleşiyoruz. Kardeşim Aras'la birlikte yarışmak daha eğlenceli çünkü yarış esnasında bazen o beni, bazen de ben onu geçiyorum. O yüzden çok eğlenceli oluyor. Annem ve babamın desteği olmazsa hiçbir şey yapamayız. Onların üstümüzde çok emekleri var ve bizi her hafta sonu farklı yerlere götürüyorlar. Onların desteği olmazsa biz bu işi yürütemeyiz.

Irmak Yıldırım, yarışta kardeşiyle biraz rekabet yaşadığını fakat bunu günlük yaşantılarına yansıtmadıklarını sözlerine ekledi.

Aras Efe Yıldırım (14) da 5 yaşından beri motosiklet sürdüğünü ve 9 yaşından itibaren de yarışlara katıldığını anlattı.

süpermoto ve motokros organizasyonlarında aktif olarak yarıştığını anlatan Aras Efe, "Gönen yarışlarında sıralamada 5'inci, yarışlarda 4'üncü oldum. İlerleyen zamanlarda daha da yükselmeyi hedefliyorum. Şu anda kardeşimle iyi gidiyor. Onun omzundaki sakatlığı nedeniyle ben biraz daha öndeyim. Onun dışında yarışlara beraber gidiyoruz, eğlenceli oluyor." diye konuştu.

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