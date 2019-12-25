: Spor ahmet nur çebi derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

25.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:33

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Olgucan Kalkan - Serhan Türk/ İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.

Kaynak: DHA

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