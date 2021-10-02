SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik - Haberler
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SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledikİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Yukatel Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleci bir takım kurduk.

SPOR Ahmet Ağaoğlu : Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Yukatel Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz" dedi.

Ligin 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kayserispor yönetimine, taraftarına ve bizi sokakta görüp selam veren herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok iyi ağırlandık. Sonuç ne olursa olsun burası mutlu gelip, mutlu ayrıldığımız bir şehir. Kayserispor'da ligin güçlü takımlarından birisi. Yükselen bir grafiği vardı. Zor bir maç olacağı belliydi. Kolay maç diye bir şey yok diye defalarca söylemiştim. Oynanmadan kazanılan maç da yok. Puan kaybetseniz de dünyanın sonu değil. Dün arkadaşlara da ifade etmiştim; gol yediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz veya puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmiyorsunuz. Ancak mücadele etmeyi bıraktığınız an, umutlarınızı kaybettiğiniz anda, inancınızı kaybettiğiniz anda, her şeyinizi kaybediyorsunuz. Onun için lig uzun bir maraton. Maç maç gidiyoruz. Artık kazandığımız maçtan sonra rehavete kapılacak yapımız yok. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz" diye konuştu.

BERNA GÖZBAŞI: MAÇIN HAKKI BANA GÖRE BERABERLİKTİ

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Maçın hakkı bana göre beraberlikti. İki takım da çok güzel mücadele etti. Gereksiz bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdik ve sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması ve takımımızın sonuna kadar pes etmemesi bu maçtan çıkartacağım tek olumlu şey. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çok da tartışılacak bir durum yoktu. Orada ofsayt yoktu ve elle oynama açıktı, keşke olmasaydı. Bir puan alsaydık olurdu ama maalesef böyle oldu. Sakat olan bazı isimlerin milli maç arasında dönmesini bekliyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Takımımızın performansından memnunuz. Yine söylüyorum maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik
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Haber: SPOR Ahmet Ağaoğlu: Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik - Haberler
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