05.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:19

SPOR Ahmet Ağaoğlu Gidecek çok uzun yolumuz var

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her maçın zor olduğunu belirterek, Kolay maç yok. Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı ciddiye aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, Çünkü karşınızdaki takım neticede Beşiktaş'ı yenerek gelmiş bir takım. İyi de futbol oynuyorlar ama biz de iyiydik. Skoru erken yakalayınca daha rahat bir futbol sergiledik. Özellikle Guilherme'nin ve Sörloth'un performansı belirleyici oldu. Devamına bakacağız. Bundan sonra Gençlerbirliği maçı var. Her maç zor. Kolay maç yok. Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Zaten puan cetveline bakarsanız ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. Özellikle ilerleyen haftalarda iyi bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Artık gücü, nefesi yeten, iyi, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maça aynı ciddiyetle oynayan ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Gençlerbirliği deplasmanı da zor bir deplasman. Sonra içeride Sivasspor'la oynayacağız. Kolay maç yok. İnşallah Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa Abdulkadir Ömür'ün de ümit ediyorum ki Gazişehir maçında maç kadrosunda olacağını tahmin ediyorum. Böylelikle daha da güç kazanacağız. Mücadelemize bu şekilde devam edeceğiz diye konuştu.

IRKÇILIK BİR İNSANLIK AYIBI

Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırıyla ilgili sorulan soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı Irkçılık bir insanlık ayıbı. Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Sadece Emre'nin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Emre'nin Obi Mikel'e herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden Mikel'in kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herksin malumu olan saldırılar başladı. Bu bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir sorun. Bunu yapan insanlar neyi düşünerek yaptılar, hangi kafa yapısıyla bunu yaptılar anlamak mümkün değil. Bu işin ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptıkları kesin. Zaten hemen akabinde de kulübümüz bütün bu sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ettirip bu işi başlatanlar ve devam ettirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öyle tahmin ediyorum ki Mikel'in kendisi de suç duyurusunda bulunacak. Obi Mikel'e yapılan saldırılar tamamen bir grup taraftarın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hoş olmayan insanlık suçu. İnsanlık suçu işlenen suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası zaten yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız. Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağıza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler.

Kaynak: DHA

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