SPOR Ahmet Ağaoğlu CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar
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SPOR Ahmet Ağaoğlu CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar

SPOR Ahmet Ağaoğlu CAS kararı hafta sonuna kadar çıkarO belgeler ışığında karar verilirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum'İnşallah kupayı kaldıran Trabzonspor olur''Önce kupa, sonra hoca'Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye...

28.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:44

SPOR Ahmet Ağaoğlu CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar

O belgeler ışığında karar verilirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum

'İnşallah kupayı kaldıran Trabzonspor olur'

'Önce kupa, sonra hoca'

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları final maçıyla ilgili, 'Neticede final, şansların ve şartların eşit olduğu maçlar. İnşallah maçın sonunda sahadan kupayı kaldırarak, galibiyetle ayrılan taraf Trabzonspor olur diye temenni ediyorum' dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, CAS'taki dava ve teknik direktör görüşmeleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İNŞALLAH KUPAYI KALDIRAN TRABZONSPOR OLUR

Son günlerde kupa finali dışında birçok konunun konuşulduğunu ancak kendileri için yarın oynanacak maçın önemli olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu 'Özellikle son günlerde konu olmayan bir şey ama oynayacağımız bir final maçı var. Onun haricinde pek çok konu gündeme geldi. Kamuoyunda pek çok konu konuşuldu, tartışıldı. Fakat 10 yıl üzerine oynayacağımız bir kupa finali var. Bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle son günlerde çeşitli konularla alakalı sorular yönetildiği zaman verdiğim tek bir cevap vardı. Önümüzde çok önemli bir kupa finali var, 10 sene üzerine oynayacak olduğumuz bir final. Diğer konular, kesinlikle finalden sonra konuşulacak konular. İyi hazırlandığımızı tahmin ediyorum. Ancak neticede final. Şansların ve şartların eşit olduğu maçlar. İnşallah maçın sonunda sahadan kupayı kaldırarak, galibiyetle ayrılan taraf Trabzonspor olur diye temenni ediyorum' ifadelerini kulland? ?.

'O BELGELER IŞIĞINDA KARAR VERİLİRSE HİÇBİR SIKINTI YAŞANACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM'

Bordo mavili ekibin Avrupa kupalarından aldığı men cezasına yaptıkları ve geçtiğimiz haftalarda CAS'ta görülen dava hakkında da konuşan Ağaoğlu, 'CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karar ne zaman çıkar Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi' şeklinde konuştu.

'ÖNCE KUPA, SONRA HOCA'

Yarın oynanacak final öncesinde teknik direktörle ilgili çıkan haberleri doğruyu yansıtmadığını ifade eden Ağaoğlu, 'Konuşmamın başında bahsettiğim şey buydu. Benim önümde bir final maçı var. 10 sene üzerine oynadığın final mi önemli, yoksa şununla görüşüp, bununla görüştüğüm mü Bugün bile benimle alakalı 1-2 hoca ile görüşme yaptığım yönünde haberler çıkmış. Ben saat 13.30'dan beri buradayım, siz de buradasınız. İçeride hoca falan yoktu. Kulüp başkanlarıyla, Kulüpler Birliği toplantısındaydım. Bana göre bizim açımızdan son derece önemli olan final karşılaşması öncesi bu tür konuların gündemi oluşturması, kupa finalinin bunun gölgesinde kalması hoş, doğru değil. Şu anda konuşulacak konu bu değil' diye konuştu.

SPOR Ahmet Ağaoğlu CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar

Kaynak: DHA

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