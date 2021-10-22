Ağrı ASKF 'İlk Yardım' kursu açacak

AĞRI (İHA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, başlayan amatör futbol sezonu öncesinde TFF'nin pandemi tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, amatör futbol müsabakaları ve bölgesel amatör ligde görevlendirmek üzere, İl Sağlık Müdürlüğü" işbirliği ile İlk Yardım Kursu düzenleyecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Halim Yakut" Geçtiğimiz dört yıl içerisinde federasyon olarak iki kurs açılmış ve elli kişilik İlk Yardımcı Havuzu oluşturmuştuk. Bu arkadaşlarımızın bir çoğunun öğrenci olması, bir kısmının ise şehir değiştirmesi sebebi ile yeni bir İlk Yardım Kursu açılmadı için çalışmaları başlattık" dedi

Eğitimler sonunda sertifika verileceğini söyleyen Yakut, "İlk etapta 30 kişiye eğitim vereceğiz. Bu eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimize, düzenlenecek program ile sertifikalarını dağıtacağız. Böylelikle hem Ağrı'nın nitelikli insan kaynağına katkıda bulunacak hem de müsabakalarsa ihtiyacımız olan sağlıkçı sayısını arttırmış olacağız" dedi - AĞRI

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