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Ağrı ASKF amatör futbol kulüplerini uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ağrı ASKF amatör futbol kulüplerini uyardı

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yerel ve bölgesel lige katılım gösterecek olan spor kulüplerini uyararak, sporcuların aşı kartı veya PCR testi vermedikleri takdirde, yerel müsabakalarda oynayamayacaklarını bildirdi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yerel ve bölgesel lige katılım gösterecek olan spor kulüplerini uyararak, sporcuların aşı kartı veya PCR testi vermedikleri takdirde, yerel müsabakalarda oynayamayacaklarını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerel ve bölgesel liglerde uygulanacak olan sağlık tedbirlerinin uygulanacağını söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, "Spor kulüplerimiz, müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer görevlilerini, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda iki doz aşılatarak aşı sertifikası sunmaları yada müsabakalardan 48 saat önce bu sporcu ve görevlilerin PCR testlerini müsabaka sağlık görevlisine sunmaları gerekiyor. Aşı kartı veya PCR testi olmayan sporcular müsabakalara katılım gösteremeyecekler. Spor kulüplerimizin mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri maçlar başlamadan önce almalılar" dedi.

Spor müsabakalarında görev yapanlarında aynı talimata uymaları gerektiğini söyleyen Kösedağ "Aşı sertifikası veya PCR testi yalnızca sporcuları veya spor kulübü yöneticilerini değil, hakem, saha komiseri, stad görevlisi gibi kişileri de kapsıyor. Aşı kartı veya PCR testi olmayan görevlilerin görev yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bu sebeple yerel müsabakalarda veya Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında görev yapacakların tedbirlerini Ekim ayı sonuna kadar almaları gerekiyor" dedi. - AĞRI

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