Ağın'da spor tesisleri yenilendi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde spor tesislerinin bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun her yaştan bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve sporun tabana yayılması amacıyla Ağın ilçesinde sürdürdüğü spor tesislerinin bakım onarım ve yenilenme çalışmalarını bitirdi. Ağın İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki giyinme odaları, basketbol ve voleybol sahalarının bakım onarımı, yenileme çalışmaları ile çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Ağın'da giyinme odalarının olmaması çocuk oyun alanlarının bakımsız ve yıpranmış olması nedeniyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla hem spor sahalarının bakım onarımını hem de çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemeleriyle güzel bir spor kompleksini Ağın ilçemize kazandırdık. Ağın ilçemizdeki giyinme odası, voleybol ve basketbol sahaları yenileme çalışmalarıyla daha modern ve daha kullanışlı hale geldi. İlçemizdeki tesisin komple yenilenmesi ile spor tesislerimiz kent sporuna ve gençliğe çok daha konforlu hale getirildi. Böylece ilçemiz sporuna daha iyi bir hizmet sunacağız. Spor kompleksimizin Ağın sporuna ve gençlerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ